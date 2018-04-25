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Фото дня

В выставочном зале Litexpo открылась выставка «Учеба-2020»

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В выставочном зале Litexpo 6 февраля открылась выставка «Учеба-2020», которая продлится два дня.

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