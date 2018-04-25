100 тысяч мигрантов готовы ринуться на штурм границы Венгрии

Около 100 тыс мигрантов скопились к югу от Венгрии вдоль сербской границы.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом с тревогой сегодня сообщил госсекретарь по делам государственных служб в канцелярии премьер-министра Бенце Тужон в интервью телеканалу M1.

В январе текущего года было предпринято 3400 попыток незаконного проникновения на территорию страны, сообщил госчиновник. Он отметил недавнюю попытку вторжения в районе Роске, добавив, что пограничники во время инцидента действовали слаженно и профессионально. Тужон также сказал, что бдительность в защите границы имеет важное значение. Он сообщил, что патрульные силы были недавно удвоены в этом районе, и территория мониторится также с воздуха вертолетами.

Защищая свою границу, Венгрия защищает границу Европы, сказал Тужон, добавив, что ЕС взял на себя лишь небольшую часть расходов на охрану границы. По его словам, венгерское правительство намерено обратиться к Брюсселю с просьбой о дополнительной помощи.