Очистят полигон 

«Самая главная цель — безопасность, но мы также думаем и о финансовом аспекте. Промышленные отходы можно переработать, упаковать и вывезти за пределы Игналинской АЭС, но мы увидели возможность утилизировать их на месте», — заявил Д. Симонов.

В период с 1985 по 2015 год на полигон промышленных отходов вывозились смешанные строительные отходы и отходы от сноса, различная упаковка, устаревшие детали оборудования, биоразлагаемые отходы.

Проект финансируется за счет средств Норвежского финансового механизма на 2014-2021 годы.

Игналинская АЭС была окончательно остановлена в конце 2009 года. В настоящее время на электростанции работает более 1,6 тыс. человек. Демонтаж первого реактора АЭС планируется начать в 2027 году, второго — в 2029 году. Общая стоимость работ по закрытию АЭС составляет около 3,3 млрд евро.