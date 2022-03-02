Один из адвокатов по делу о событиях 13-ого января отозвал свою жалобу в Верховном суде

Фото BNS/ Жигимантаса Гядвилы

Адвокат заочно осужденного на десять лет по делу о событиях 13 января 1991 года Константина Усова Бронюс Варсацкис отозвал жалобу, поданную в Верховный суд Литвы (ВСЛ).

Адвокат заявил в среду, что изменил свою позицию после того, как на прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну.

«Я не знаю, что он делает — может быть, он жив и на войне, может быть, он сейчас там участвует, он достаточно молод, может быть, он генерал?», — сказал BNS адвокат.

Варшацкис говорит, что согласно адвокатской этике, он должен продолжать участвовать в процессе 13 января, но как человек решил вести себя по-другому.

Он работает в Каунасе, назначен литовским государством для защиты российского резидента. Адвокат не видел своего клиента и никогда с ним не общался, подал кассационную жалобу по адвокатскому долгу.

В среду Верховный суд Литвы начал рассмотрение кассационных жалоб осужденных и их адвокатов по историческому делу 13 января.

По данным дела, Усов, является жителем России, 1964 года рождения, на данный момент ему должно быть 57 лет.

По делу от 13 января он признан виновным в том, что руководил штурмом здания Литовского радио и телевидения в Вильнюсе по ул. С. Конарскё, помогал десантникам занять здание радиоцентра, руководил нападением на оборонявших здание мирных жителей и насильно вывел людей и охранников из помещений.

Он был осужден за жестокое обращение с лицами по международному праву, убийство лиц, пользующихся защитой международного гуманитарного права, причинение вреда, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, пользующимися защитой международного гуманитарного права, или нарушение защиты их собственности, и другие преступления.

Дело, которое в настоящее время состоит из 808 томов, слушает Уголовная смешанная расширенная коллегия из семи судей ВСЛ.

По делу поступило 16 кассационных жалоб, 13 из которых были удовлетворены, сейчас, после того, как один адвокат отозвал жалобу, на рассмотрении находятся 12 жалоб.

В заседании участвуют 12 адвокатов, два прокурора, а отбывающие наказание в Литве граждане России Юрий Мель и Геннадий Иванов не желают присутствовать на заседании.

Осужденным, находящимся за границей, Министерство юстиции Литвы направило уведомления о слушаниях в Верховном суде, но сведений о том, получили ли осужденные уведомления, нет.

Потерпевшие и Генпрокуратура приговор не обжаловали.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме Вильнюсской телебашни и здания Комитета по теле- и радиовещанию советскими воинскими частями погибло 14 человек.

Советские власти применили военную силу для свержения законного правительства Литвы, провозгласившего независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.

Прокуратура неоднократно отмечала, что дело 13 января является самым значимым и крупным делом в истории правоохранительных органов Литвы.

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