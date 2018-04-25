Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает Литву снизить субсидии на потребление ископаемого топлива и ввести налог на двуокись углерода (CO2) в целях «озеленения» экономики.
«Следовало бы ужесточить эту политику — снизить субсидии на потребление ископаемого топлива», — сказал на видеоконференции в понедельник генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.
«Иногда у нас складывается впечатление, что мы очень сильно стараемся сэкономить или получить дополнительно несколько евро, чтобы сохранить природу, однако в то же самое время тратим много средств на то, чтобы субсидировать ископаемое топливо, которое вредит окружающей среде», — добавил он.
Глава ОЭСР критиковал государства, которые берут обязательства по сокращению выбросов CO2, ратифицируют Парижское соглашение, однако впоследствии не облагают налогом эмиссию CO2.
В отчете организации Литве предлагается обложить налогом эмиссии CO2 в секторах, которые не покрывает система торговли эмиссиями Евросоюза (ЕС).
По словам Х. А. Гуррии, это нужно не для увеличения доходов в бюджет, а для того, чтобы изменилась точка зрения — «чтобы люди меньше загрязняли, создавали меньше выбросов, нужно увеличить налообложение эмиссий».
Между тем субсидии для ископаемого топлива в Литве, по мнению ОЭСР — одни из самих высоких в среди стран-членов организации.
Организация подчеркивает, что природоохранные цели на ближайшие десять лет — снизить эмиссии в транспортном секторе, который генерирует 28% всех выбросов и является главным источником загрязнений.