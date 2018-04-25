ОЭСР призывает Литву снизить субсидии на потребление ископаемого топлива

Глава ОЭСР критиковал государства, которые берут обязательства по сокращению выбросов CO2, ратифицируют Парижское соглашение, однако впоследствии не облагают налогом эмиссию CO2.

В отчете организации Литве предлагается обложить налогом эмиссии CO2 в секторах, которые не покрывает система торговли эмиссиями Евросоюза (ЕС).

По словам Х. А. Гуррии, это нужно не для увеличения доходов в бюджет, а для того, чтобы изменилась точка зрения — «чтобы люди меньше загрязняли, создавали меньше выбросов, нужно увеличить налообложение эмиссий».

Между тем субсидии для ископаемого топлива в Литве, по мнению ОЭСР — одни из самих высоких в среди стран-членов организации.

Организация подчеркивает, что природоохранные цели на ближайшие десять лет — снизить эмиссии в транспортном секторе, который генерирует 28% всех выбросов и является главным источником загрязнений.