Европарламент принял резолюцию о повышении демократических стандартов к выборам 2024 года

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза повысить демократические стандарты к следующим выборам, которые состоятся в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты голосования евродепутатов, которое состоялось сегодня на пленарной сессии ЕП в Брюсселе, сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 468 членов ЕП, против выступили 194. В резолюции сделаны выводы по итогам европейских выборов в мае 2019 года, а также определены требования по повышению демократических стандартов к 2024 году.

В частности, в тексте говорится, что вмешательство иностранных и внутренних субъектов вызывает озабоченность, в связи с чем Совет ЕС и Еврокомиссия должны взаимодействовать с новым специальным комитетом парламента по иностранному вмешательству во все демократические процессы в ЕС. «Депутаты Европарламента требуют запрета на финансирование кампаний иностранными организациями, тщательного изучения алгоритмов работы социальных медиаплатформ, а также просветительских усилий», — отмечает ЕП.