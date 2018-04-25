Офис президента и Минсельхоз договорились о «потолке» прямых выплат в 100 тыс. евро

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Президент и министр сельского хозяйства в четверг договорились о введении «потолка» прямых сельскохозяйственных выплат Евросоюза (ЕС) фермерам в 100 тыс. евро.

Об этом после встречи президента Гитанаса Науседы и министра Андрюса Палёниса сообщил советник президента Ярослав Неверович. По его словам, «потолок» прямых выплат вступит в силу с 2022 года.

Я. Неверович отметил, что введение потолка — эито сигнал, что в сельском хозяйстве должно быть больше прозрачности деятельности.

После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Г. Науседа предложил ввести потолок для этих выплат. Члены его команды сначала говорили, что максимальная сумма выплат может быть порядка 60 тыс. евро.

«Потолок» в 100 тыс. евро как общая цель была предусмотрена и в выводах саммита ЕС, которыми был утвержден новый многолетний бюджет.

В утверженном Европейским советом бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся со 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров.