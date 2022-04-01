Ограничение торговли с РФ и Беларусью

Торговля Евросоюза с Россией и Беларусью должна быть ограничена, но решения не должны приводить к возникновению сложных ситуаций на государственных границах, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
Так он прокомментировал призыв министров транспорта стран Балтии и Польши к Европейскому союзу (ЕС) запретить автомобильные перевозки в Россию и Беларусь и из них.
«Сегодня мы все согласны с тем, что торговля с Россией должна быть ограничена. Главное сейчас – обеспечить, чтобы эти решения выполнялись упорядоченно, единообразно, чтобы не возникало сложных ситуаций на той или иной границе. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться на европейском уровне, и я думаю, что мы найдем решения», — сказал глава государства после заседания Госсовета по обороне.
Министры транспорта стран Балтии и Польши призвали Брюссель запретить перевозки грузов автомобильным транспортом в Россию и Беларусь и обратно, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, страны также призывают запретить заход в порты Сообщества российских и белорусских судов.
Между тем потери в результате прекращения коммерческих связей с Россией и Беларусью будут «довольно большими», говорит глава Рабочей группы Сейма по решению проблем рынка труда.
«Если будет прекращено экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью, по данным Министерства экономики и инноваций, потери на самом деле будут довольно большими в разных секторах», — сказал BNS Юстас Джюгялис после состоявшегося заседания рабочей группы, на котором обсуждалось прекращение экономических отношений с Россией и Беларусью.
По его словам, самые большие потери будут в импорте древесины и металлосырья.
Однако парламентарий подчеркнул, что есть возможность заменить все это сырье привозным из других стран.
По словам Ю. Джюгялиса, Министерство экономики и инноваций уже готовит план мер по помощи и амортизации потерь для бизнеса на случай принятия политического решения о полном прекращении экономических отношений с Россией и Беларусью.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ