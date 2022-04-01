Ограничение торговли с РФ и Беларусью

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Торговля Евросоюза с Россией и Беларусью должна быть ограничена, но решения не должны приводить к возникновению сложных ситуаций на государственных границах, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Так он прокомментировал призыв министров транспорта стран Балтии и Польши к Европейскому союзу (ЕС) запретить автомобильные перевозки в Россию и Беларусь и из них.

«Сегодня мы все согласны с тем, что торговля с Россией должна быть ограничена. Главное сейчас – обеспечить, чтобы эти решения выполнялись упорядоченно, единообразно, чтобы не возникало сложных ситуаций на той или иной границе. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться на европейском уровне, и я думаю, что мы найдем решения», — сказал глава государства после заседания Госсовета по обороне.