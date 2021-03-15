Ограничения передвижения продлены в 16 самоуправлениях, среди них — Вильнюс и Клайпеда

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, это позволит выиграть время на фоне распространения «британского» штамма, чтобы вакцинировать большее количество людей из группы риска, а также разрешить открыть как можно больше видов деятельности.

«Если кто-то спросит, для чего нужно выиграть это время, вероятно, больше всего на вакцинацию. Сейчас мы как раз вакцинируем тех людей, у которых риск умереть или серьезно заболеть COVID самый высокий », — сказала на встрече И. Шимоните.

«Люди хотят, и мы хотим, чтобы эти ограничения были меньше, с другой стороны, мы объективно видим, что в других странах, которые, возможно, слишком поспешили со своими решениями, сегодня ситуация хуже, чем ожидалось, и можно дать много объяснений. к этой мутации», — добавила она.

По словам премьер-министра, данные показывают, что на данный момент улучшение ситуации прекратилось, и это совпало с распространением «британского» штамма.

Также уточнен перечень заведений, расположенных на закрытых территориях, в список разрешённых к посещению мест внесены зоопарки и ботанические сады.

Пресс-конференции после заседания правительства не было. Представитель по связям с общественностью премьера Раса Якилайтене сообщила BNS, что она и не планировалась, поскольку мотивы решения и статистика были подробно представлены на заседании.

Информация ЛК по сообщению BNS