Ограничения передвижения продлены в 16 самоуправлениях, среди них — Вильнюс и Клайпеда

Кабмин Литвы в понедельник до конца марта продлил ограничения в передвижении в 16-ти самоуправлениях, среди них – Вильнюс и Вильнюсский район, Клайпеда, Неринга.
Ограничения на передвижение до 1 апреля продлены между Биржайским, Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Нерингой, Панявежисом и Панявежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районе, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районе, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.
Здесь по-прежнему будет действовать запрет на въезд и выезд, за исключением особых случаев, а также можно будет перемещаться между кольцевыми самоуправлениями.
Минздрав предложил сохранить ограничения на передвижение в тех самоуправлениях, где за 14 дней количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения достигает 200 и более.
По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, это позволит выиграть время на фоне распространения «британского» штамма, чтобы вакцинировать большее количество людей из группы риска, а также разрешить открыть как можно больше видов деятельности.
«Если кто-то спросит, для чего нужно выиграть это время, вероятно, больше всего на вакцинацию. Сейчас мы как раз вакцинируем тех людей, у которых риск умереть или серьезно заболеть COVID самый высокий », — сказала на встрече И. Шимоните.
«Люди хотят, и мы хотим, чтобы эти ограничения были меньше, с другой стороны, мы объективно видим, что в других странах, которые, возможно, слишком поспешили со своими решениями, сегодня ситуация хуже, чем ожидалось, и можно дать много объяснений. к этой мутации», — добавила она.
По словам премьер-министра, данные показывают, что на данный момент улучшение ситуации прекратилось, и это совпало с распространением «британского» штамма.
Также уточнен перечень заведений, расположенных на закрытых территориях, в список разрешённых к посещению мест внесены зоопарки и ботанические сады.
Пресс-конференции после заседания правительства не было. Представитель по связям с общественностью премьера Раса Якилайтене сообщила BNS, что она и не планировалась, поскольку мотивы решения и статистика были подробно представлены на заседании.
Информация ЛК по сообщению BNS