В Евросоюзе рассчитывают разработать санитарный сертификат до начала июня

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассчитывает, что единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Об этом он заявил сегодня в эфире радиостанции Europe 1, сообщает ТАСС.

Бретон уточнил, что в сертификате «будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли негативный тест на коронавирус». «Сертификат может быть как электронным, так и бумажным», — добавил еврокомиссар. По его словам, документ будет доступен на всех языках ЕС.