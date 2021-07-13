Около 30 человек у сейма Литвы требуют не впускать мигрантов

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Около тридцати человек у здания литовского сейма требуют не в пускать в Литву нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, прибывающих из Беларуси.

Во вторник митинг организовала непарламентская партия Национальное объединение Pro Patria.

Лидер этого движения Витаутас Раджвилас отметил, что, по его мнению, Литва должна направить миру сигнал о том, что не принимает незаконных мигрантов.

«Это вопрос политической воли», — сказал он журналистам, добавив, что литовское правительство должно остановить мигрантов силой на границе, чем заявить миру, что «не будет принимать нелегальных мигрантов».

Он также считает, что выход должен быть в заключении нелегальных мигрантов в тюрьму за пересечение границы и последующей депортацией.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.