Около 80 матерей с детьми выразили поддержку матерям в Украине

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В среду в Вильнюсе более 80 матерей с детьми, которые несли украинские флаги, выразили свою поддержку матерям в Украине посредством молчаливого шествия.

Инициатор акции Ева Матузене из Вильнюса рассказала, что из-за событий в Украине у нее «от боли разбивается сердце».

«Услышав новость о зверски оскверненных, убитых детях и невинных людях в пригородах Киева, трудно оставаться наедине с этой болью, и возникла идея пригласить матерей выразить эту боль и проявить солидарность», — сказала Матузене BNS.

По ее словам, инициатива организовать шествие матерей с детскими колясками на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе родилась спонтанно, об акции было объявлено через социальные сети.

«Я не ожидала, что получу такую ​​поддержку», — сказала Матузене.

Многие из матерей, пришедших на Площадь Независимости в Вильнюсе, были с маленькими детьми и младенцами. Их коляски были украшены украинскими флагами.

«Мы пришли вспомнить то, что совсем недавно произошло в Буче, и о то, что происходит по всей Украине», — сказала Герда Битаутене из Вильнюса, приехавшая на акцию со своим сыном Ажуоласом.

Анна Тимукене также рассказала BNS, что участвует в шествии, чтобы выразить поддержку украинским матерям и почтить память детей, погибших во время войны.

Участники мероприятия, которые стали в круг на Кафедральной площади, почтили память детей, погибших в Украине, и их матерей.

С началом февральского вторжения России в Украину тысячи мирных жителей, в том числе дети, были убиты.

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