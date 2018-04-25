Около половины европейцев этим летом останутся дома или на дачах

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Более половины жителей Евросоюза, планировавшие еще в конце прошлого года провести летний отпуск за пределами ЕС, отказались от своих планов.

Как передает АЗЕРТАДЖ, туристический гигант Neckermann провел исследование и пришел к этому выводу по результатам опроса около 5 тыс. респондентов. Основной причиной отказа европейцев от выезда в далекое зарубежье (т.е., за пределы Шенгенской зоны) называется бушующая нынче пандемия коронавируса.

Если откроются внутренние границы Евросоюза, то те, кто собирался выехать в тропические страны, отправятся к ближайшим морским соседям, которых меньше всех задела пандемия, — в Хорватию или Грецию. Италия и Испания по понятным причинам не называются среди популярных мест отдыха в этом году. По результатам опроса также стало известно, что несостоявшиеся туристы проведут отпуск на даче, у родных или дома.