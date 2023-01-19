Олимпийские игры 2026-2032 гг. будут транслироваться LRT

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что все права на трансляцию четырех Олимпийских игр с 2026 по 2032 год в Европе были предоставлены Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. поэтому уже в 2026 г. Зимние Олимпийские игры в Италии будут транслироваться LRT.
Это новое соглашение гарантирует бесплатную трансляцию Игр на телевидении и цифровых платформах общественных вещательных компаний EBU. Каждый член EBU будет транслировать более 200 часов Олимпийских игр и не менее 100 часов зимних Олимпийских игр.
«LRT является активным членом организации EBU, и только твердая совместная позиция всех европейских общественных вещателей позволила достичь соглашения с Международным олимпийским комитетом. Любители спорта смогут следить за главными событиями Олимпийских игр и выступлениями всех литовских спортсменов по телевидению, радио и порталу LRT», — говорит Моника Гарбачяускайте-Будриене.
Крупнейшее спортивное событие планеты — Олимпийские игры — вернется на LRT спустя 14 лет. Последний раз LRT транслировал Олимпийские игры в 2012 году, когда они проходили в Лондоне.