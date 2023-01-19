Тайвань впервые вводит резервистскую службу для женщин

Фото pixabay.com

Министерство обороны Тайваня сообщило, что женщинам впервые будет предоставлена возможность участия в резервистских сборах – на добровольной основе. Пилотный проект будет запущен во втором квартале 2023 года и рассчитан на 220 человек.

Ранее военное командование выступало против резервистской службы для женщин, мотивируя это тем, что военные базы резервистов не приспособлены только для мужчин. Это дало депутатам основание обвинить армию в дискриминации. Еще одним фактором стало нарастающее давление с китайской стороны.