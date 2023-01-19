Больничная касса: больше пациентов смогут получить бесплатную вакцину

Отныне еще больше людей, относящихся к группам риска, смогут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции, сообщает Государственная больничная касса при Минздраве. Вакцины для этих пациентов оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования.
10 января вступили в силу поправки в приказ министра здравоохранения, был расширен список лиц, относящихся к группам риска пневмококковой инфекции. Отныне не только дети, больные бронхиальной астмой, но и взрослые смогут пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Кроме того, все пациенты с сахарным диабетом смогут пройти бесплатную вакцинацию.
Больничная касса напоминает, что пациенты вакцинируются однократной дозой этой вакцины, за исключением случаев после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В таких случаях и детей, и взрослых прививают 4 дозами вакцины по специальной схеме.
Люди из групп риска, желающие сделать прививку от пневмококковой инфекции, должны обратиться к своему семейному врачу.
По данным Государственной больничной кассы, в прошлом году в медицинских учреждениях Литвы бесплатной вакциной против пневмококковой инфекции было привито почти 8 тысяч человек. Из Фонда обязательного медицинского страхования на эти цели было выделено 380 тысяч евро.