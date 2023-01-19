Больничная касса: больше пациентов смогут получить бесплатную вакцину

Nuotrauka ligoniukasa.lrv.lt

Отныне еще больше людей, относящихся к группам риска, смогут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции, сообщает Государственная больничная касса при Минздраве. Вакцины для этих пациентов оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования.

10 января вступили в силу поправки в приказ министра здравоохранения, был расширен список лиц, относящихся к группам риска пневмококковой инфекции. Отныне не только дети, больные бронхиальной астмой, но и взрослые смогут пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Кроме того, все пациенты с сахарным диабетом смогут пройти бесплатную вакцинацию.