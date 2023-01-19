Пенсионный возраст в странах Европы

В странах ЕС функционирование пенсионных схем сильно различается. В зависимости от страны для расчета пенсионного возраста используются различные критерии. Например, в Болгарии, Румынии, Словакии, Польше, Литве и Австрии женщины могут выйти на пенсию раньше мужчин. Во многих странах за последние несколько лет этот порог также постепенно изменялся с целью гармонизации пенсионных схем и повышения пенсионного возраста до 65 или даже 67 лет.

Австрия: пенсионный возраст в настоящее время установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако в настоящее время в стране проводится реформа, которая постепенно в период с 2024 по 2033 год повысит пенсионный возраст до 65 лет для женщин.

Германия: установленный законом возраст в настоящее время составляет 67 лет, но система развивается. Возраст повышается постепенно, с 2012-о по 2031-й год, начиная с тех, кто родился в 1947 году. Первое увеличение составляет один месяц в год (от 65 до 66), а следующее — два месяца в год (от 66 до 67).

Бельгия: в настоящее время на пенсию выходят в 65 лет, но постепенно этот возраст будет увеличен до 67 лет для тех, кто выйдет на пенсию после 1 февраля 2030 года.

Болгария: пенсионный возраст составляет 64 года и 5 месяцев при страховом стаже в 39 лет и 2 месяца у мужчин. Для женщин этот показатель — 61 год и 10 месяцев при страховом стаже в 36 лет и 2 месяца.

Хорватия: мужчины могут оформить пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Однако постепенно этот возраст повышается на три месяца в год и к 2030 году достигнет 65 лет, как и у мужчин.

Кипр: в настоящее время мужчины и женщины выходят на пенсию в 65 лет. Но пенсионный возраст будет пересматриваться каждые 5 лет, начиная с 2024 года, в соответствии с динамикой ожидаемой продолжительности жизни в период 2018-2023 годов.

Дания: в 2022 году установленный законом возраст для всего населения составит 67 лет. Проводимая в данный момент реформа повышает этот показатель до 69 к 2035 году.

Испания: здесь на пенсию выходят в возрасте от 65 до 66 в зависимости от выслуги лет.

Эстония: в настоящее время 64 года с постепенным увеличением до 65-и к 2026 году.

Финляндия: На пенсию можно уйти с 63 до 65 лет. Изменение системы расчета приведет к тому, что к 2027 году этот показатель для всех финнов повысится до 65 лет.

Франция: за исключением специальных схем и соглашений, которые могут существовать в частных компаниях, возраст выхода на пенсию в настоящее время составляет 62 года; правительство намерено постепенно увеличить его.

Греция: установленный законом возраст составляет от 62 до 67 лет в зависимости от продолжительности стажа.

Венгрия: Венгры могут выйти на пенсию в возрасте от 62 лет (родившиеся до 1952 года) до 65 лет (родившиеся в 1957 году и позже). Для поколений, родившихся с 52-о по 57-й год проводится постепенное повышение возраста до 65 лет.

Ирландия: 66 лет для мужчин и женщин.

Италия: установленный законом возраст — 67 лет, за исключением многочисленных исключений для госслужащих и работников частного сектора, которые позволяют выходить на пенсию раньше.

Латвия: 64 года и 3 месяца, но с увеличением до 65 лет к 2025 году.

Литва: 64 года и 4 месяца для мужчин, 63 года и 8 месяцев для женщин. К 2026 году планируется постепенное увеличение до 65 лет.

Люксембург: Пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет для всех.

Мальта: Люди, родившиеся до 1952 года, могли получать пенсию в 61 год (мужчины) или 60 лет (женщины). Поколения, родившиеся позже, выходят на пенсию позже, вплоть до 65 лет (для родившихся после 1962 года).

Нидерланды: 66 лет и 7 месяцев в 2022 году.

Польша: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Португалия: 66 лет и 7 месяцев с поправкой для ряда профессий (пилоты, водители грузовиков и т.д.)

Чешская Республика: В 63 года и 10 месяцев чехи уже могут выйти на пенсию. Женщины могут выйти на пенсию раньше — между 60 и 63 годами — в зависимости от количества рожденных ими детей.

Румыния: Существует значительная разница между мужчинами и женщинами. В настоящее время мужчинам разрешено выходить на пенсию в 65 лет, а женщинам — в 61 год. Но этот порог будет постепенно увеличен до 63 к 2030 году.

Словакия: 64 года для всех, при этом многие факторы позволяют снизить возраст (год рождения, пол, количество детей, средняя продолжительность жизни).

Словения: 65 для всех.

Швеция: от 62 до 65 лет.

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