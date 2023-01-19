Проект по строительству морского ветропарка откроет новые возможности для экономики

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с Хенриком Андерсеном, главой датской компании Vestas Wind Systems – мирового лидера по производству ветряных турбин.
«Мы готовимся к строительству одного из первых морских ветропарков в Балтийском море. Этот исключительный по своим масштабам проект в сфере возобновляемой энергетики не только значительно снизит потребность Литвы в импорте электроэнергии из других стран, но и приведет к развитию новой экосистемы. Благоприятный инвестиционный климат и квалифицированная рабочая сила Литвы привлекательны для иностранных инвесторов. Мы приглашаем их участвовать как в создании морского ветропарка, так и в развитии производства современных компонентов для ветроэлектростанций в Литве – стране, которая имеет потенциал и амбиции стать международным центром возобновляемой энергетики», — отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что реализация проекта такого масштаба станет важным толчком и для развития регионального бизнеса в Литве.
Датской компании по производству оборудования для возобновляемой энергетики был представлен литовский проект по строительству морского ветропарка, который будет состоять из двух этапов (каждый мощностью 700 МВт). Парк будет вырабатывать до половины необходимой Литве электроэнергии. Глава Vestas Wind Systems был также ознакомлен с устойчивостью экономики Литвы, благоприятным инвестиционным климатом, рынком талантливых специалистов и решениями в области укрепления безопасности страны.
Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР