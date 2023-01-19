Проект по строительству морского ветропарка откроет новые возможности для экономики

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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с Хенриком Андерсеном, главой датской компании Vestas Wind Systems – мирового лидера по производству ветряных турбин.

«Мы готовимся к строительству одного из первых морских ветропарков в Балтийском море. Этот исключительный по своим масштабам проект в сфере возобновляемой энергетики не только значительно снизит потребность Литвы в импорте электроэнергии из других стран, но и приведет к развитию новой экосистемы. Благоприятный инвестиционный климат и квалифицированная рабочая сила Литвы привлекательны для иностранных инвесторов. Мы приглашаем их участвовать как в создании морского ветропарка, так и в развитии производства современных компонентов для ветроэлектростанций в Литве – стране, которая имеет потенциал и амбиции стать международным центром возобновляемой энергетики», — отметил Президент.