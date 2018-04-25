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Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год-два

Фото pixabay.ccom

Издание Wall Street Journal пишет, что Олимпиада 2020, запланированная в Токио, может быть отложена на год-два из-за эпидемии коронавируса.

Об этом завил член Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши, однако официальной позиции японский Олимпийский комитет пока не озвучил. При этом ранее неоднократно заявлялось, что Олимпиада в Токио пройдёт в срок.

По данным на утро 11 марта в мире отмечено 119 243 заболевших вирусом, погибли 4 300 человек. В Японии (без учёта пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess) зафиксировано 587 случаев инфицирования и 12 погибших.

tourister.ru

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