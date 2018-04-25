Они соединяют Литву с морем

Фото предоставлены Литовским высшим морским училищем

В высших учебных заведениях Литвы торжественно проходит вручение дипломов выпускникам. Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс из нескольких десятков вузов выбрал для участия в таком волнующем событии Литовское высшее морское училище.

«Ваш морской вуз – единственный такой в Литве, – объяснил свой выбор министр. – Литовское высшее морское училище – это украшение всей страны, не только Клайпеды. Вы получаете здесь прекрасные профессии, соединяющие Литву с морем. Ваши возможности безграничны».

Торжество проходило во внутреннем дворике вуза при соблюдении всех традиций, включая внесение флага и исполнение студенческого гимна. Это был настоящий и, безусловно, заслуженный за годы усердной учебы праздник для 103 выпускников, которые уже этим летом станут офицерами на морских судах и специалистами в портовых компаниях. 32 из них – судоводители, 33 – судовые механики-инженеры, 29 – логисты, 9 – портовые менеджеры. Еще 89 выпускников получили дипломы в феврале, пройдя обучение на заочном отделении. А всего за 72 года существования здесь подготовлено 13,7 тыс. морских и портовых специалистов.

Фото предоставлены Литовским высшим морским училищем

6 человек из нынешнего выпуска получили дипломы с отличием. Были особо отмечены за успехи в шести учебных программах Лукас Бизаускас, Эдгарас Тамошайтис, Эдгарас Лингис, Сильвия Янушайте, Валерия Ткачева и Артур Шешель. Директор компании «Hoegh LNG Klaipėda» Миндаугас Петраускас вручил им поощрительные стипендии. Клайпедская ассоциация промышленников наградила за лучшие дипломные работы Аудрюса Гадейкиса и Лауринаса Мацикаса. Стипендию имени Альгирдаса Миталаса его вдова Она Миталене вручила первокурснику Шарунасу Венцкусу. Учредив эту именную стипендию 17 лет назад в память о своем муже-моряке, О.Миталене вручает ее каждый год одному из первокурсников – будущему моряку.

«Перед вами открываются широкие морские пути. Но, и будучи далеко от дома, не забывайте свой родной порт», – напутствовал выпускников мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. А проректор Клайпедского университета Бенедиктас Петраускас заверил, что принадлежащий университету парусник «Брабандер» будет всегда готов принять первокурсников на первую морскую плавательную практику.

В этом году Академический совет морского вуза присвоил почетные звания членов общины Литовского высшего морского училища нынешним и бывшим преподавателям Ричардасу Зажецкису, Йонасу Балтрамонайтису, Владимиру Боровихину и Идмантасу Лукаускасу. На протяжении многих лет они создавали историю училища и его традиции, разрабатывали учебные программы, создавали уникальную учебно-техническую базу и являются авторами учебников и монографий. Свидетельства о присвоении званий почетных выпускников Литовского высшего морского училища были также вручены прославленным морским капитанам Ричардасу Лучке и Сигитасу Шилерису. О.Миталене присвоено звание почетного мецената училища.

По словам заведующей отделом карьеры и коммуникаций училища Генуте Калвайтене, которая вела церемонию вручения дипломов, морской вуз является лидером рейтинга среди других вузов страны по 100-процентному обеспечению своих выпускников рабочими местами. Многие студенты портовых специальностей уже после первой практики закрепляются в компаниях, сочетая учебу с работой. Большинство студентов морских специальностей получили приглашения из литовских и иностранных судоходных компаний, где они проходили плавпрактику.

Олега Федорова уже нельзя назвать будущим моряком – во время двух плавпрактик он работал по контракту в индийской компании «Scorpio Group» на нефтетанкерах и судах-газовозах, заходил в порты Западной Европы, России, Ливана.

«После последней плавпрактики, длившейся 7 месяцев, в компании сказали, что хотели бы видеть меня на своих судах третьим помощником капитана. Так что жду вызова», – не сомневается в своем будущем Олег.

Фото предоставлены Литовским высшим морским училищем

Грета Скодите мечтала стать морским капитаном с детства, хотя и жила далеко от моря – в Вильнюсе. Наверное, на ее выбор повлиял отец – яхтенный капитан, часто бравший дочку в плавание. Грета получила прекрасные отзывы, проходя плавпрактику в судоходной компании DFDS. Но ей самой больше по душе работа не на линейных паромах, а на трамповых судах с длинными переходами, новыми странами и новыми портами. В середине июля Грета отправится в первое самостоятельное плавание на большом, длиной более 200 метров, балкере. Глядя на эту строгую, собранную девушку, не сомневаешься: ее мечта стать капитаном осуществится очень скоро.

Родной городок Симаса Виноградоваса расположен еще дальше – в 100 км за Вильнюсом. У родителей – они, кстати, оба приехали в Клайпеду на вручение диплома – профессии самые сухопутные, но сына позвало море.

«Плавпрактику проходил на судах компании «Boskalis» у берегов Абу-Даби. Наверное, компании понравилось, как я работаю, получил приглашение оттуда. Буду скучать по училищу, по ребятам и даже по нашему замечательному общежитию, где я себя чувствовал так же уютно, как дома. Но грустнее всего покидать Клайпеду – лучший город на свете!», – поделился Симас.

Лукас Куйзинас хоть и клайпедчанин, но и у него в семье никто не связан ни с портом, ни с морем. Тем не менее решил стать портовиком: это твердая гарантия иметь работу и хорошую зарплату. Так и вышло – уже на первой производственной практике Лукасу предложили место в портовой компании.

«Успевал и работать, и неплохо учиться. Отдохну немного после диплома и вернусь в ту же компанию. Мне очень нравится работать судовым агентом», – признался Лукас.

«Коллеги! Сегодня я обращаюсь к вам как к коллегам. Ваша квалификация и полученные знания уже позволяют вам находиться на международной арене морских перевозок. Но все же хочу пожелать, чтобы жизненным маяком для вас всегда оставались благополучие семьи, благополучие народа, безопасность и независимость Литвы», – такими словами напутствовал выпускников директор Литовского высшего морского училища морской капитан Вацлав Станкевич.

Елена ЛИСТОПАД