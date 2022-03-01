ООН: Более 500 тысяч украинцев покинули свою страну с начала вторжения России в Украину

Более полумиллиона украинцев покинуло свою страну с начала вторжения России в Украину. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Польское радио.

Больше всего беженцев – более 280 тысяч – нашли убежище в Польше. Почти 85 тысяч украинцев пересекли, убегая от войны, границу с Венгрией; более 36 тысяч – прибыло в Молдову; более 32,5 тысяч – в Румынию и 30 – в Словакию. Более 300 украинцев въехали в Беларусь. Многие беженцы направляются и в другие европейские государства: по данным агентства ООН, на сегодняшний день это сделали около 34,5 тысяч человек.

В ходе войны в Украине погибли по меньшей мере 102 мирных человека, в том числе семеро детей. Такие данные представила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Данные украинских властей значительно выше.

Выступая на заседании Советы по правам человека ООН, Мишель Бачелет сообщила, что ее ведомство располагает также информацией о 304 раненых мирных жителях. Она подчеркнула, что реальные цифры могут быть намного выше. Комиссар сказала, что большинство мирных жителей пострадали в результате обстрелов тяжелой артиллерии, ракет и авиационных ударов.