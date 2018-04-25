  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Турция согласилась утвердить планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Подробнее...
default image
В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Подробнее...
default image
ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Подробнее...
default image
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Подробнее...
default image
Г.Науседа: с Турцией договорено, что планы обороны стран Балтии будут утверждены

Подробнее...
default image
На фоне напряжения Г.Науседа добивается солидарности НАТО по России

Подробнее...
default image
Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: раньше или позже НАТО утвердит новые планы для Балтии

Подробнее...
default image
Путин: расширение НATO представляет угрозу для безопасности России

Подробнее...
default image
Лучшие школьные достижения – в Каунасе, Вильнюсе, Паланге

Подробнее...
default image
Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией

Подробнее...
default image
Кабмин решит, объединять ли 3 научно-исследовательских института

Подробнее...
default image
Отменят льготный НДС на небольшие посылки из Китая

Подробнее...
default image
Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Подробнее...
default image
Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Подробнее...
default image
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой

Подробнее...
default image
Украина может запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает С.Сквярнялису обратиться в Комиссию по вопросу дороги у его дома

Подробнее...
default image
Министр Венгрии предупреждает о вероятности нового миграционного "цунами"

Подробнее...
default image
Вулкан Кракатау обвинили в провоцировании цунами

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Фото pixabay.com

ООН планирует в следующем году предоставить гуманитарную помощь и защиту в общей сложности 109 млн человек по всему миру. На эти цели потребуется около $29 млрд, говорится в опубликованном в среду докладе Управления по гуманитарным вопросам (УКГВ) ООН.

В документе отмечается, что главными причинами, создающими необходимость оказания помощи, являются «затянувшиеся и крайне жестокие конфликты, экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата, и недостаточно эффективно работающие экономики». УКГВ подчеркивает, что ООН и ее партнеры «ставят целью оказать помощь и защиту 109 млн наиболее уязвимых людей» в 2020 году, это «потребует финансирования в размере $28,8 млрд»,сообщает ТАСС.

Представляя доклад, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что мировое сообщество сейчас быстрее реагирует на гуманитарные потребности, чем прежде.

По оценкам УКГВ, число людей, нуждающихся в помощи и защите, возросло за прошлый год на 22 млн человек, в 2020 году оно должно достигнуть рекордных 168 млн. ООН ее партнеры планируют проводить гуманитарные операции в 53 странах. В частности, на оказание помощи населению Сирии потребуется $3,3 млрд, Йемена — $3,2 млрд, Демократической Республики Конго — $1,82 млрд, Южного Судана — $1,54 млрд, Венесуэлы — $750 млн, Украины — $157,8 млн.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600