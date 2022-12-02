ООН оценила помощь в 2023 году в рекордную сумму

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН прогнозируют, что срочная помощь в 2023 году потребуется 339 миллионам человек. Среди кризисов, требующих наибольшего финансирования — продолжающееся насилие в Сирии, война в Украине и ограничения прав женщин в Афганистане.

По словам Гриффитса, помимо конфликтов и вспышек болезней, гуманитарная помощь все чаще требуется для преодоления последствий стихийных бедствий, вызванных изменением климата, таких как засухи в Африке и недавние наводнения в Пакистане.

Он добавил, что число перемещенных лиц во всем мире недавно впервые перешагнуло отметку в 100 миллионов человек и новая пандемия коронавируса продолжает сказываться на бедных слоях населения.

В Управлении призвали страны-доноры ООН быстро отреагировать, чтобы всемирная организация могла получить средства для оказания гуманитарной помощи 230 миллионам наиболее нуждающихся в 68 странах в следующем году.

Напомним, что для Украины на 2023 года запрошена сумма в размере 5,7 миллиарда долларов.