ООН оценила помощь в 2023 году в рекордную сумму

В 2023 году для решения срочных гуманитарных проблем понадобятся рекордные 51,5 миллиарда долларов. Об этом 1 декабря заявил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Kyodo News.
«Это феноменальная цифра, и она вызывает уныние… Запросы на оказание гумпомощи поразительно высоки, и чрезвычайные события этого года продолжатся в 2023 году», — отметил он.
В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН прогнозируют, что срочная помощь в 2023 году потребуется 339 миллионам человек. Среди кризисов, требующих наибольшего финансирования — продолжающееся насилие в Сирии, война в Украине и ограничения прав женщин в Афганистане.
По словам Гриффитса, помимо конфликтов и вспышек болезней, гуманитарная помощь все чаще требуется для преодоления последствий стихийных бедствий, вызванных изменением климата, таких как засухи в Африке и недавние наводнения в Пакистане.
Он добавил, что число перемещенных лиц во всем мире недавно впервые перешагнуло отметку в 100 миллионов человек и новая пандемия коронавируса продолжает сказываться на бедных слоях населения.
В Управлении призвали страны-доноры ООН быстро отреагировать, чтобы всемирная организация могла получить средства для оказания гуманитарной помощи 230 миллионам наиболее нуждающихся в 68 странах в следующем году.
Напомним, что для Украины на 2023 года запрошена сумма в размере 5,7 миллиарда долларов.korrespondent.net