Премьер Шимоните на следующей неделе посетит США

Запланированы встречи Шимоните с вице-президентом США Камалой Харрис, членами Сената и Палаты представителей страны, губернатором Пенсильвании Томом Вулфом и командующим Национальной гвардией этого штата генерал-майором Марком Дж. Шиндлером, литовской общиной США в Вашингтоне, представителями еврейских организаций, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, будут обсуждаться двусторонние отношения между Литвой и США, особое внимание будет уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

«Премьер-министр в Вашингтоне также обсудит вопросы безопасности нашего региона и Европы, вопросы повышения устойчивости демократических стран к вызовам, исходящим от автократических режимов, поддержку Украины и усиление санкций против России и Беларуси, долгосрочную адаптацию НАТО и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе», — говорится в сообщении.

Шимоните намерена принять участие в ежегодном мероприятии Национального института демократии, в ходе которого премьер-министру Литвы будет вручена Премия демократии имени бывшего госсекретаря США Мадлен К. Олбрайт.

Премьер-министр также примет участие в конференции по безопасности, организованной ASPEN в Вашингтоне, посетит музеи жертв Холокоста и коммунизма и даст интервью американским СМИ.

Визит Шимоните в США был запланирован на июнь, но затем был отменен после того, как премьер-министр заболела COVID-19.

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