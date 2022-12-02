Лукаускас: высокие технологии – ось сотрудничества с Тайванем

И все же Лукаускас признал, что при продаже продукции с высокой добавленной стоимостью и продукции высоких технологий процессы занимают больше времени, чем при продаже продуктов питания.

По его словам, в ближайшее время в Тайваньском научно-исследовательском институте промышленных технологий начнет действовать демонстрационная Лаборатория литовских лазеров, где тайваньские компании смогут ознакомиться с лазерными технологиями, разработанными в Литве. По словам Лукаускаса, лаборатория проложит путь к совместным литовско-тайваньским проектам и увеличит объем литовского экспорта на этот азиатский рынок.

В интервью BNS Лукаускас подчеркивает, что уже сделана первая инвестиция тайваньского венчурного фонда Taiwania Capital в размере 3,5 млн евро в литовскую лазерную компанию Litilit, одобрены разрешения на экспорт молока, рыбы, яичных продуктов, ожидается, что до конца года будет одобрено разрешение и на продукты из говядины.

Кроме того, он встретился с представителями тайваньского экспортно-импортного банка Eximbank — он управляет кредитным фондом в размере 1 млрд долларов. Литва надеется, что о первых кредитах из этого фонда будет объявлено до конца года, так как есть явные кандидаты на эти средства.

«Может быть, давайте не будем спешить, потому что решения принимаются тайваньцами. Если бы это были литовские инвестиции или средства, то, конечно, можно было бы говорить смелее и называть их. Поскольку решения и кнопки придется нажимать и подписи ставить на тайваньской стороне, может быть, давайте немного потерпим. Однако конец этого года не за горами, и мы об этом еще услышим», — сказал Лукаускас, отвечая на просьбу назвать таких кандидатов.

«Наверное, не секрет, что основное сотрудничество с Тайванем происходит в сфере высоких технологий, наверное, именно на это следует обратить внимание, думая о будущих результатах», — добавил он.

Он сказал, что неправильно думать, что тайваньский рынок может компенсировать торговые потери Литвы с Китаем.

По его словам, работая вместе, Литва и Тайвань могут продавать значительно большие объемы на европейских рынках, что может быть не так естественно для тайваньцев, как для Литвы.

На вопрос, какого размера и в каких областях можно ожидать тайваньских инвестиций в Литве в ближайшем будущем. Лукаускас ответил, что в сфере высоких технологий.

«Первые инвестиции четко показали направление — это лазеры. Нам также нужно посмотреть на другие области, где мы хороши, — биотехнологии и ICT (информационные и коммуникационные технологии — BNS), в которых у Литвы есть потенциал и определенные преимущества», — сказал он.

Комментируя будущее сотрудничество Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий (ITRI) с компанией eltonika в области разработки технологий проектирования и производства полупроводников, глава представительства отметил, что данный проект является флагманом данного сотрудничества.

«Но у нас есть целый ряд других разговоров с тем же институтом, как по биотехнологии, так и по лазерам. Я думаю, что в ближайшее время мы также сможем отметить определенный прогресс в сотрудничестве в области лазеров», — сказал Лукаускас.

Он не стал комментировать вопрос, почему торговое представительство Литвы на Тайване официально называется представительством в Тайбэе.

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