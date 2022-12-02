Израиль передал странам разведданные об экспорте иранского оружия в Россию

Согласно информации источников, 20 октября из министерства в десятки израильских посольств по всему миру была отправлена ​​секретная телеграмма с просьбой начать дипломатическую кампанию против поставок оружия из Ирана в Россию.

Израильским дипломатам предлагалось связаться с высшим чином стран, где они дислоцировались, поднять вопрос о переброске иранских БПЛА в Россию и опасениях переброски баллистических ракет из России, а также попытаться получить больше информации по этому вопросу.

Вскоре после этого МИД Израиля направил в посольства разведывательное досье, содержащее информацию о поставках оружия, осуществленных Ираном. В досье содержались данные о датах передачи оружия, суммы, которые Россия заплатила иранцам, и про переданное оборудование.

В течение нескольких недель после этого израильские дипломаты передали эти сообщения соответствующим правительственным министерствам и политическому эшелону в десятках стран, предоставив им указанные разведданные.

Высокопоставленные чиновники МИД заявили, что посол Израиля в Евросоюзе и НАТО Хаим Регев передал разведывательное досье заместителю генсека НАТО. Заместитель посла Израиля в Польше передал дело чиновникам министерства иностранных дел в Варшаве, а высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел провел брифинг по этому вопросу для десятков дипломатов в штаб-квартире Европейского союза в Брюсселе.

Отмечается, что действия израильской дипломатии представляют собой изменение в поведении Израиля в отношении участия Ирана в войне в Украине. Это происходит на фоне того, что Иран готовится увеличить поставки оружия в Россию и передать еще около 1000 современных вооружений для военных действий России в Украине.