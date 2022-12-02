США заключили контракт на $1,2 млрд на поставку ПВО NASAMS Украине

Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года, однако США ведут работу по сокращению этого срока, отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США планируют поставить Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет».

26 октября стало известно, что США передали Украине первые два NASAMS. 7 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что комплексы прибыли в страну. Всего планируется поставить Украине восемь таких систем.