США заключили контракт на $1,2 млрд на поставку ПВО NASAMS Украине

Соединенные Штаты заключили контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS — систему противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности, сообщило Минобороны США.
«В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США <…> заключила контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины»,— говорится в заявлении.
Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года, однако США ведут работу по сокращению этого срока, отмечается в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США планируют поставить Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет».
26 октября стало известно, что США передали Украине первые два NASAMS. 7 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что комплексы прибыли в страну. Всего планируется поставить Украине восемь таких систем.freecity.lv