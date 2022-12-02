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США заключили контракт на $1,2 млрд на поставку ПВО NASAMS Украине

Фото: Soldatnytt from Oslo, Norway. Øvelse Seapie/CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты заключили контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS — систему противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности, сообщило Минобороны США.

«В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США <…> заключила контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины»,— говорится в заявлении. 

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Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года, однако США ведут работу по сокращению этого срока, отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США планируют поставить Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет».

26 октября стало известно, что США передали Украине первые два NASAMS. 7 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что комплексы прибыли в страну. Всего планируется поставить Украине восемь таких систем.

freecity.lv

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