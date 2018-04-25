ООН одобрила проект МАГАТЭ по использованию атома для предотвращения новых эпидемий

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Генеральная ассамблея ООН поддержала предложение Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию сети лабораторий для раннего выявления зоонозных инфекций. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предложил новый проект МАГАТЭ по борьбе с зоонозными инфекциями — ZODIAC, чтобы помочь миру подготовиться к пандемиям, с которыми мы наверняка еще столкнемся в будущем», — отметил в своем докладе Генассамблее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Он пояснил, что будет создана глобальная сеть национальных диагностических лабораторий, способных с помощью ядерных технологий выявлять, отслеживать и контролировать возникающие природно-очаговые, или зоонозные, инфекции. «Так государства — члены МАГАТЭ смогут получить необходимое оборудование и технологии, воспользоваться рекомендациями экспертов, а местные специалисты пройти обучение», — уточнил Гросси.

193 страны — члена ООН консенсусом без голосования приняли резолюцию, поддерживающую предложения доклада МАГАТЭ.