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ООН отметила ухудшение состояния окружающей среды

Фото pixabay.com

Защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной большего загрязнения окружающей среды. Об этом заявила пресс-служба ООН.

«Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания», — указано в сообщении.

В организации подчеркнули, что загрязнение планеты пластиком было масштабным еще до начала пандемии. Сейчас из-за увеличения спроса на предметы личной защиты ситуация ухудшилась.

«Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию», — добавили в ООН.

korrespondent.net

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