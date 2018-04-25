Беременная женщина шокирована, что правительство не разрешило ее мужу приехать в Литву

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Беременная литовка 31 года, которой предстоить рожать в начале августа, говорит, что шокирована решением литовского правительства не разрешить ее мужу-египтянину приехать в Литву, чтобы присутствовать на родах и помочь в уходе за новорожденным.

Женщина говорит, что на стадии согласования документов все было нормально. Она надеется, что кабмин изменит свое мнение.

Как сказала BNS директор по маркетинга Аустея Симанавичюте, согласование документов для приезда мужа шло с марта, просьба получила подтверждение в разных ведомствах.

«Надеюсь, что удастся хотя бы выяснить причины, так как абсолютно ничего не было аргументировано — даже не знаю, как это еще можно опротестовать», — сказала женщина.

По ее словам, важно не только присутствие мужа на родах, но процесс после, тем более что проведена подготовка и к обязательной двухнедельной изоляции.

Проживающая в Хургаде А. Симанавичюте также сказала, что вернулась в Литву для визита к врачу, однако не смогла улететь назад в Египет, потому что рейс отменили. Она также говорит, что из-за пандемии не видела мужа уже полгода, не состоялась и запланированная свадьба.

Замещающий министра внутренних дел Риту Тамашунене министр юстиции Эльвинас Янкявичюс на совещании кабмина в среду возразил против предложения разрешить мужу А. Симанавичюте приехать в Литву.

Э. Янкявичюс обосновал свою позицию тем, что иностранцам разрешается приехать «лишь в исключительных случаях».

В четверг он сказал радиостанции Ziniu radijas, что просьба была отклонена, так как «вице-министр очень блекло представил этот вопрос», и упомянул, что решение может быть пересмотрено.

Кабмин в среду также не разрешил приехать в Литву сирийской семье из пяти человек в рамках обязательства Литвы перед Евросоюзом по приему беженцев, однако разрешил приехать иностранцам для работы на литовских предприятиях и нескольким баскетбольным командам из России, Украины и Казахстана — для проведения сборов в Друскининкай и Пренай.