ООН призывает создать комиссию по вакцинам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировые правительства сформировать международную комиссию по контролю над выпуском и распространением вакцин от коронавируса. Об этом говорится в заявлении генсека, обнародованном пресс-службой ООН.

По словам Гутерриша, целью комиссии должно стать выполнение единого плана по COVID-вакцинам, который предстоит разработать, чтобы «как минимум удвоить объем производства вакцин и обеспечить справедливое распределение, используя механизм COVAX».

Генсек предложил ввести в состав такой комиссии представителей стран-производителей (либо потенциальных производителей) вакцин от коронавируса, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также «международных финансовых институтов, способных взаимодействовать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями».

Гутерриш подчеркнул, что неравномерность в распределении вакцин в мире представляет опасность, поскольку «COVID-19 подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным», и уточнил, что ООН необходимо минимум 11 миллиардов доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить пандемию.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз закупил и поставил странам-членам сообщества СOVID-вакцины для иммунизации 70% взрослого населения.