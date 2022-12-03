ООН запросила $5,7 млрд для гумпомощи украинцам

Как говорится в докладе ООН, девять месяцев войны между Россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах в настоящее время голодают.

Отмечается, что по данным «Глобального гуманитарного обзора» ООН, для оказания помощи 230 млн наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25% больше, чем в этом году.

В следующем году, по оценкам ООН, помощь потребуется еще 65 миллионам человек, в результате чего общее число людей в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это составляет более 4% людей на планете или около населения США.

«Гуманитарные потребности шокирующе высоки, поскольку экстремальные явления этого года перетекают в 2023 год», — отметил Гриффитс.

По его словам, будет «очень сложно» получить всю сумму, запрашиваемую у доноров.

«В этом году Глобальный гуманитарный призыв ООН был профинансирован лишь на 47%. По сравнению с предыдущими годами, когда уровень финансирования достигал 60-65%, это явный провал», — заявил замглавы ООН.

Напомним, в ООН обновили данные об украинских беженцах. Так, в странах Европы количество граждан Украины, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России и которые зарегистрированы как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек.