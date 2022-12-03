Упало доверие населения к Билотайте, Матийошайтису

По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, это могло быть вызвано историей с увольнением главы Службы общественной безопасности Ричардаса Поцюса, когда обе стороны публично обменялись обвинениями в ненадлежащей работе.

«Здесь действительно произошел скачок. Я это связываю с историей с Поцюсом: было много экспозиций и дискуссий по телевидению — видимо, они не обернулись в ее (Билотайте — ред.) пользу», — сказал Гайдис.

Матийошайтиса положительно оценивают 26,3 % населения, месяц назад — 33,8%. В ноябре отрицательно его оценили 44 % против придерживавшихся такого мнения в октябре 35,5% опрошенных.

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

По словам Гайдиса, это самая неблагоприятная оценка мэра Каунаса с 2015 года, когда он был избран.

Социолог связывает ухудшение рейтинга политика как с затянувшейся продажей его бизнеса группы Viciunu grupe в России, так и с новой историей о возможно непрозрачном приобретении его семьей земельных участков в Каунасе.

Однако, по словам Гайдиса, Матийошайтис продолжает сохранять в Каунасе в целом «хорошую положительную оценку».

Президент Гитанас Науседа остается наиболее положительно оцениваемым политиком: в ноябре его положительно оценили 62,2% респондентов (60,8% в октябре), и, по словам Гайдиса, это самая высокая оценка президента за год.

«В этом году это лучший результат, его рейтинг понемногу растет», — сказал социолог.

Ровно год назад 54% положительно оценивали лидера страны. Рост рейтинга Науседы Гайдис связывает с окончанием пандемии и большей публичностью.

«Мне кажется, что здесь было влияние карантина с COVID-19, когда президент не мог выходить на улицу, принимать гостей, а его амплуа публичного представительства было ограничено. А сейчас президент ездит, ездит интенсивно и много принимает», — отметил он.

«Образу президента не свойственна пассивность», — добавил он.

На втором месте среди наиболее положительно оцениваемых политиков находится министр обороны Арвидас Анушаускас, к которому благосколонно относятся 45,4% опрошенных (47,5% в октябре), лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте заняла третье место с 43,7% положительной оценки (44,4% в октябре).

Центр изучения общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas с 10 по 19 ноября, было опрошено 1000 взрослых жителей Литвы.

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