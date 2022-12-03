Путин и Лукашенко планируют встречу в декабре — СМИ

Глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились о новой встрече в декабре. Об этом сообщил Тelegram-канал Пул первого.
Отмечается, что Путин и Лукашенко «обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий» и договорились провести в декабре встречу для обсуждения «практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов».
Напомним, предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 26 сентября.
Как сообщалось, Лукашенко 1декабря собрал силовиков для обсуждения мер по защите Беларуси.korrespondent.net