Байден сделал заявление о переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден будет готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, если тот начнет искать способ завершить войну в Украине. Об этом американский лидер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает телеканал CNN.
«Он (Путин – ред.) просто просчитался по всем направлениям. И вот вопрос… как он выпутается из сложившихся обстоятельств? Я готов, если он захочет поговорить, узнать, что он готов сделать, но я сделаю это только после консультаций с моими союзниками по НАТО. Я не собираюсь делать это в одиночку», – сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что у него «нет ближайших планов говорить с Путиным».
«Я готов вести переговоры с Путиным о завершении войны в Украине, если с его стороны будет проявлен интерес, и он будет искать пути завершить эту войну, но пока этого не делается», – констатировал Байден.
В свою очередь Эммануэль Макрон отметил, что когда Украина установит условия для мирного соглашения, то он готов поговорить с Путиным.
Ранее Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон не собирается участвовать в переговорах о перемирии с Москвой без Киева.korrespondent.net