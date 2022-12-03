Байден сделал заявление о переговорах с Путиным

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Президент США Джо Байден будет готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, если тот начнет искать способ завершить войну в Украине. Об этом американский лидер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает телеканал CNN.

«Он (Путин – ред.) просто просчитался по всем направлениям. И вот вопрос… как он выпутается из сложившихся обстоятельств? Я готов, если он захочет поговорить, узнать, что он готов сделать, но я сделаю это только после консультаций с моими союзниками по НАТО. Я не собираюсь делать это в одиночку», – сказал Байден.