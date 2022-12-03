В рейтинге партий в Литве первая ЛСДП и СО-ЛХД — опрос

10,6% проголосовали бы за СО-ЛХД (консерваторов), в октябре их было 11 процентов.

На третье место поднялось Демократический союз «Во имя Литвы», который на выборах поддержали бы 8,1% респондентов — в октябре таких респондентов было 7,2 %. В этом месяце они обогнали оппозиционный Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ), который на выборах поддержали бы 6,5% респондентов (7,7% в октябре).

«Демократов союз и СКЗЛ поменялись местами: они близки друг другу, происходят от одного корня: одни немного потеряли, другие немного приобрели», — сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

Следующей в рейтинге идет партия «Свобода и справедливость», которую поддержали бы 5,9% опрошенных — столько же, сколько в октябре, и Либеральное движение, которое поддержали бы 5% респондентов (5,4% в октябре).

По словам Гайдиса, хотя существенных колебаний в рейтингах уже некоторое время не наблюдается, ситуацию могут изменить предстоящие муниципальные выборы, когда партии «активизируют свою деятельность, вытянут из ящиков компроматы — все должно оживиться».

Центр изучения общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas с 10 по 19 ноября, было опрошено 1000 взрослых жителей Литвы.

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