Кремль отказался от переговоров с США на условиях Байдена

Накануне Байден допустил, что может поговорить с Путиным, если тот захочет остановить войну в Украине. Это, по словам американского президента, будет возможно после консультаций с союзниками по НАТО и только если Путин будет сам готов положить конец войне. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее называл переговоры невозможными, пока Россия не потерпит поражение. «Лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину», — сказал он.

В середине ноября источники издания Politico сообщали, что в Госдепе закладывают основу для возможных переговоров по урегулированию в Украине, однако пока «нет никаких запланированных мест», где они могут состояться, а также каких-либо «бумаг и стратегий». При этом в Белом доме подчеркивали, что будут вести консультации о переговорах с Россией только в координации с Украиной.

В Киеве главным условием для начала диалога называют вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны. Украина готова к переговорам, но только если Россия действительно хочет прийти к миру, говорил президент страны Владимир Зеленский.