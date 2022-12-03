Кремль отказался от переговоров с США на условиях Байдена

Президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но не собирается выводить свои войска из страны, чтобы приступить к ним. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о возможности диалога после остановки вторжения в Украину. Такие условия для переговоров накануне выдвинул президент США Джо Байден.
«Он сказал, что, первое, Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», — прокомментировал Песков. По его словам, США не признают аннексированные территории Украины российскими, и это «существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы» для обсуждения. По его словам, «мирные дипломатические средства» остаются предпочтительны для России.
Накануне Байден допустил, что может поговорить с Путиным, если тот захочет остановить войну в Украине. Это, по словам американского президента, будет возможно после консультаций с союзниками по НАТО и только если Путин будет сам готов положить конец войне. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее называл переговоры невозможными, пока Россия не потерпит поражение. «Лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину», — сказал он.
В середине ноября источники издания Politico сообщали, что в Госдепе закладывают основу для возможных переговоров по урегулированию в Украине, однако пока «нет никаких запланированных мест», где они могут состояться, а также каких-либо «бумаг и стратегий». При этом в Белом доме подчеркивали, что будут вести консультации о переговорах с Россией только в координации с Украиной.
В Киеве главным условием для начала диалога называют вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны. Украина готова к переговорам, но только если Россия действительно хочет прийти к миру, говорил президент страны Владимир Зеленский.freecity.lv