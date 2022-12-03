Стройхолдинг Merko за 7 млн евро в Вильнюсе построит учебный центр НАТО

Строительство центра планируется завершить во втором квартале 2024 года, однако прочие детали в сообщении Merko не сообщаются.

В Министерстве обороны BNS сообщили, что будет построена инфраструктура, необходимая для нужд литовской армии, однако ведомство также не предоставляет прочих деталей.

Группа Merko работает в Латвии, Литве, Эстонии и Норвегии.

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