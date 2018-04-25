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Из-за опасности для пассажиров остановят работу десятков лифтов

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Из-за опасности для пассажиров государственные инспекторы в этом году намерены остановить работу 30 лифтов. Если жители не примут решение о реновации или замене аварийных лифтов, ими больше нельзя будет пользоваться, сообщает Mano būstas.

Директор компании Baltijos liftai, которая контролирует в Вильнюсе 1213 лифтов, Мантас Ромашка сказал, что все эти лифты находятся в старых многоквартирных домах. Большая их часть находится в Каролинишкес, Виршулишкес и Жирмунай. «В прошлом году инспекторы уполномоченных учреждений остановили 25 лифтов, а в этом планируют остановить 30.

Такое решение было принято после ежегодной оценки технического состояния лифтов, в результате которой выяснили, что некоторые лифты представляют опасность для здоровья и жизни жителей, их имущества или могут стать причиной аварии», – сказал М. Ромашка.

Основные причины, по которым в этом году планируют остановить работу лифтов, – износ электронной системы управления лифтами, повреждения реле и контактов, трещины в изоляции кабеля, износ изоляции системы управления кабиной, ограниченная скорость лифта, ржавчина на нижней части лифта и т.д.

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По данным компании Mano būstas, сейчас в Вильнюсе в критическом состоянии находятся 116 лифтов. В столичных многоквартирных домах в ремонте или замене нуждаются около 420 лифтов.

Средний возраст лифтов в столичных блочных домах — 43 года, а самому старому находящемуся в эксплуатации лифту – 53 года.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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