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Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры.

Городские власти обратились в Государственную комиссию по защите прав потребителей (ГКЗПП) в связи с тем, что некоторые компании, возможно, распространяют вводящую в заблуждение информацию. Мэрия утверждает, что все еще повторяются случаи, когда агенты продают «воздух» – жилье в проектах, которые муниципалитет еще не утвердил.

«Две компании, возможно, пытались ввести потребителей в заблуждение, предлагая покупать жилье там, где не выданы разрешения на строительство, – на несуществующих этажах зданий. Один проект находится на ул. Львово (Шнипишкес), второй — на ул. Лапю (Жверинас). Знаю, что в таком случае говорят агенты – «на словах все согласовано, все будет утверждено».

Дело в том, что ни на словах, ни на бумаге нет никакой договоренности. Я обратился в ГКЗПП. И, конечно, для рассмотрения этих проектов я утвердил более тщательный контроль, чтобы людей не вводили в заблуждение», – отметил мэр Ремигиюс Шимашюс.