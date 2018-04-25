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Виленский Вестник

Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры

Фото pixabay.com

Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры. 

Городские власти обратились в Государственную комиссию по защите прав потребителей (ГКЗПП) в связи с тем, что некоторые компании, возможно, распространяют вводящую в заблуждение информацию. Мэрия утверждает, что все еще повторяются случаи, когда агенты продают «воздух» – жилье в проектах, которые муниципалитет еще не утвердил.

 «Две компании, возможно, пытались ввести потребителей в заблуждение, предлагая покупать жилье там, где не выданы разрешения на строительство, – на несуществующих этажах зданий. Один проект находится на ул. Львово (Шнипишкес), второй — на ул. Лапю (Жверинас). Знаю, что в таком случае говорят агенты – «на словах все согласовано, все будет утверждено».

Дело в том, что ни на словах, ни на бумаге нет никакой договоренности. Я обратился в ГКЗПП. И, конечно, для рассмотрения этих проектов я утвердил более тщательный контроль, чтобы людей не вводили в заблуждение», – отметил мэр Ремигиюс Шимашюс.

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Самоуправление подтвердило, что ранее выдало разрешения на строительство обоих зданий. Однако после были внесены изменения, которые не были одобрены. При этом застройщики стали выставлять на продажу несуществующие помещения.

Мэрия Вильнюса беспокоится, что такая неточная информация, распространяемая в публичном пространстве, вводит в заблуждение потребителей и нарушает их общественные интересы.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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