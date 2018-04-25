Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Помощь личного ассистента может предоставляться инвалидам до 4 часов в день, 7 дней в неделю, но конкретный характер помощи зависит от потребностей человека с ограниченными возможностями.

Лица в возрасте от 16 лет с инвалидностью легкой, средней, тяжелой степени или лица, имеющие 55% и более низкий уровень трудоспособности из-за нарушений двигательных, зрительных, слуховых, нарушений внутренних органов или комплексных нарушений, которые полностью или умеренно ограничивают деятельность, участие в жизни общества и требуют помощи других, могут обратиться за услугами личного ассистента.

Личный ассистент может оказывать помощь дома или в общественных местах. Например, может помочь с процедурами личной гигиены, с питанием, добраться до нужного места, помочь в общении, управлять финансовыми ресурсами, ориентироваться в окружающей среде, организовать досуг и отдых, сопровождать и помогать с собеседованием, найти нужное транспортное средство, загрузить или разгрузить инвалидную коляску, помочь перемещаться в неподходящей среде.

Следует отметить, что личный ассистент не выполняет всю работу за инвалида, но делает это вместе с ним.

Куда обращаться: в свое самоуправление.

Дополнительная помощь в службе занятости

Аналогичная служба сопровождения доступна и при трудоустройстве – с начала года инвалиды могут получить дополнительную помощь в Службе занятости, если хотят получить работу или сопутствующую помощь в трудоустройстве. В службе занятости инвалиды консультируются с куратором, который вместе с ними готовит индивидуальный план трудоустройства. Этот план предусматривает необходимые услуги.

Если у человека есть предложение о работе, но ему нужна дополнительная помощь в процедурах трудоустройства, менеджер по ведению дел в Службе занятости планирует эти услуги и организует встречу с работодателями. Служба занятости нанимает третьих лиц для оказания помощи в трудоустройстве.

В сотрудничестве с инвалидом и работодателем поставщик услуг по трудоустройству оказывает помощь в оформлении трудовых документов, помогает понять условия трудового договора, внутренние правила работодателя и рабочие функции. Также важна объективная оценка рабочего места и условий — поставщик услуг по трудоустройству консультирует работодателя о том, как рабочее место следует адаптировать для нового сотрудника.

При необходимости инвалиду также предоставляется сопутствующая поддержка — поставщик услуг помогает решить проблемы на новом рабочем месте, которые могут привести к тому, что инвалид станет безработным. С работодателем консультируются по вопросам адаптации рабочего места, отношений и условий.

Консультации о том, как обеспечить права человека с инвалидностью и предотвратить дискриминацию, также являются важной задачей для поставщика сопутствующей помощи в трудоустройстве. В случае проблем общения, возникающих в связи с трудовыми отношениями, поставщик услуг по оказанию помощи в трудоустройстве также должен выступать в качестве посредника.

В среднем около 10 тысяч человек с ограниченными возможностями обращаются в Службу занятости, в год трудоустраиваются около 5 тысяч.

Куда обращаться: в Службу занятости, www.uzt.lt

Пособия, компенсации и пенсии

Пенсии в связи с потерей трудоспособности. С этого года увеличились пенсии в связи с потерей трудоспособности и пенсии по инвалидности, которые выплачиваются инвалидам, потерявшим 45 и больше проц. трудоспособности. Пенсии по инвалидности и в связи с потерей трудоспособности предоставляются как молодым людям, так и пенсионерам. Важно, чтобы они имели минимальный стаж социального страхования.

В 2020 году пенсии в связи с потерей трудоспособности, а также пенсии по старости увеличились примерно на 9 проц. — такой темп пенсионного роста впервые будет опережать рост заработной платы.

Размер пенсий в связи с потерей трудоспособности варьируется на 5 процентных пунктов на уровне трудоспособности — люди с более высокой степенью нетрудоспособности получают более высокие пенсии, чем лица с более низкой степенью нетрудоспособности.

С начала 2020 г. люди нетрудоспособного возраста, лишившиеся 60 и более проц. трудоспособности и получающие пенсию, и инвалиды, лишившиеся 45-55 проц. трудоспособности и получающие пенсии по старости, могут получать прибавки к пенсии, если пенсии и пособия, которые они получают в месяц, составляют менее 257 евро. Эта прибавка предоставляется клиенту без отдельного запроса в «Содру».

В Литве насчитывается около 168 тыс. человек, лишившихся трудоспособности, и пенсионеров по инвалидности.

Куда обращаться: в «Содру», www.sodra.lt или по тел. 1883.

Пособия. В 2020 году увеличились социальные пособия, которые получают около 60 тыс. человек. Пособия выплачиваются детям-сиротам, детям-инвалидам, взрослым, ставшим инвалидами с детства, другим инвалидам и лицам пенсионного возраста, которые не приобрели стаж для получения пенсии по социальному страхованию.

Пособия зависят от пенсионной базы пособия, которая увеличилась с 132 до 140 евро. Выплаты увеличились на 4-18 евро в зависимости от типа и категории получателей.

Одним из самых ярких изменений с 2020 года является увеличение «минимального уровня» пенсионных пособий для инвалидов. Это означает, что инвалид не может получать пенсию социальной помощи менее 140 евро, хотя в прошлом году порог составлял 99 евро.

В этом году также увеличились пенсии для лиц, ухаживающих за инвалидами, и матерей, вырастивших 5 и более детей — от 132 до 210 евро.

Куда обращаться: в «Содру», www.sodra.lt или по тел. 1883.

Целевые компенсации. Инвалиды, которым установлены особые потребности, получают целевую компенсацию. Их размер также зависит от базы, которая в этом году увеличилась с 114 до 117 евро. Это дополнительное пособие, которое может быть выплачено одновременно с пенсией социального страхования или обеспечения. 93 тыс. человек получают целевые компенсации.

Куда обращаться:

Для установления особых потребностей — в Службу определения инвалидности и нетрудоспособности, www.ndnt.lt ;

; По вопросу компенсации – в свое самоуправление или заполните просьбу на сайте www.spis.lt.

Компенсации на покупку или адаптацию автомобиля. Взрослые инвалиды или семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут использовать компенсацию для покупки или адаптации автомобиля один раз в 6 лет. Компенсация полагается и в тех случаях, когда ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном уходе, достигает 18 лет.

Компенсация может составлять до 1248 евро и должна основываться на подтверждающих конкретные расходы документах.

Министерство социальной защиты и труда предложило внести поправки в Закон о транспортных льготах, в соответствии с которыми предусматривается с 2021 года удвоить компенсации на покупку автомобиля для людей с ограниченными возможностями.

Куда обращаться:

Для установления особых потребностей — в Службу по делам нетрудоспособности, www.ndnt.lt ;

; Для назначения компенсации — в «Содру», www.sodra.lt или по тел. 1883.

Финансовая помощь студентам с ограниченными возможностями

Студентам, обучающимся в высших учебных заведениях, которым установлено 45 или меньше процентов нетрудоспособности, а также тяжелый или средний уровень нетрудоспособности, полагается финансовая помощь — ежемесячное пособие выплачивается для удовлетворения специальных нужд, частично возмещаются затраты на обучение (если студент оплачивает учебу) и ежемесячно выплачивается пособие для расширения доступа к учебе.

Финансовая помощь предоставляется, если студент, имеющий инвалидность, ранее не получил образования на соответствующем уровне обучения. Пособия выплачиваются независимо от других доходов студента.

Куда обращаться: в свое высшее учебное заведение.

Предоставление адаптированного социального жилья для инвалидов

В 2020 году набирает силу реализация Закона о поддержке приобретения или аренды жилья для инвалидов, живущих в социальном жилье, принятого во второй половине прошлого года. Если человек, проживающий в социальном жилье, становится инвалидом и жилье не приспособлено, ему необходимо предоставить без соблюдения очередности новое жилье, которое уже приспособлено.

Куда обращаться: в свое самоуправление.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ