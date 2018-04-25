Заряд хорошего юмора из Эстонии

В пьесе рассказывается история одной эстонской семьи, за которой прячутся тысячи таких же семейных историй. Вся история ХХ века проходит по судьбам старого Андреса, его близких и соседей. Всю жизнь он работал не покладая рук, никто никогда не видел старого Андреса, сидящего без дела… И вдруг старший Андрес умирает. Но даже смерть он встречает за работой – соседи находят его лежащим у поленницы с топором в руках…

26 апреля Русский театр Эстонии покажет спектакль режиссера Филиппа Лося «Искусство примирения» по пьесе французского драматурга Ясмины Реза «Бог резни». Пьесы этого драматурга ставятся по всему миру. Созданная в 2007 г. пьеса «Бог резни» впервые была поставлена в Цюрихе, позже ее с успехом показывали на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, также она получила престижные премии. В 2011 г. фильм режиссера Романа Полански, снятый на основе этой пьесы, стал одним из открытий Венецианского фестиваля.

В пьесе две супружеские пары встречаются, чтобы поговорить о драке их сыновей, в итоге ссорятся и выговаривают сначала соседям, а потом и друг другу все то, о чем раньше молчали. Во время светских разговоров герои срывают маски и показывают свои истинные лица. Герои просто устали быть сдержанными, цивилизованными, вежливыми. В этой комичной истории автор раскрывает слабости и лицемерие современного западного общества, крах института брака, моральный кризис.

«Я очень люблю эту пьесу и этот спектакль. Автор текста очень точно раскрывает картину западного общества, скованного различными этическими запретами. В нашем спектакле вы увидите яркий ансамбль актеров, услышите глубокие, динамичные диалоги и интригующий сюжет. А сценографию для спектакля создала уже известная вильнюсскому зрителю художник и режиссер Юлиана Лайкова», – говорит режиссер Ф. Лось.

Режиссер «Искусства примирения» Ф. Лось с 2017 г. является художественным руководителем Русского театра Эстонии, ставит спектакли в театрах Эстонии и других стран, кстати, в настоящее время на сцене РДТЛ он создает спектакль «Утопия» по пьесе современного русского драматурга Михаила Дурненкова.

Информация РДТЛ и Русского театра Эстонии

Фотографии Русского театра Эстонии