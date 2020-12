Opozicija kaltina L. Kasčiūną pažeidus saviizoliaciją, iškvietė policiją į Seimą

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Seimo opozicijos atstovai apkaltino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininką konservatorių Lauryną Kasčiūną pažeidus saviizoliacijos reikalavimus po kontakto su koronavirusu sergančiu žmogumi ir į Seimą iškvietė policiją.

„Iškviečiau policiją dėl galimai daromo pažeidimo. Kokį mes rodome pavyzdį visiems, kai Seime leidžiame pažeidinėti saviizoliaciją“, – antradienį Seime žurnalistams sakė „valstietis“ parlamentaras Dainius Gaižauskas.

Antradienį Seime balsuojant dėl kitų metų biudžeto priėmimo L. Kasčiūnas dirbo iš vertėjų kabinos plenarinių posėdžių salėje. Jis tvirtino tokiu būdu norintis apsaugoti kolegas, nes galėjo turėti kontaktą su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Vilniaus apskrities policija BNS patvirtino sulaukusi pranešimo, kad vienas parlamentaras pažeidžia saviizoliacijos tvarką.

„13.51 val. gautas pranešimas, kad Seimo narys dabar turi būti saviizoliacijoje, bet pranešėjas jį matė Seimo salėje“, – BNS sakė sostinės policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Jos teigimu, greičiausiai į Seimą bus siunčiamas pareigūnų ekipažas, su L. Kasčiūnu taip pat gali būti bandoma susisiekti ir telefonu.

Seimo narys L. Kasčiūnas BNS sakė iš Nacionalinės visuomenės sveikatos centro negavęs nurodymo izoliuotis dėl kontakto su COVID-19 užsikrėtusiu Seimo darbuotoju, tačiau savo iniciatyva Seime stengiasi atsitraukti nuo kolegų.

Parlamentaras taip pat teigė atlikęs koronaviruso testą ir antradienio rytą gavęs atsakymą, kad rezultatas yra neigiamas.

„Aš nesu gavęs nurodymų, bet aš saugau Seimo narius nuo savęs, nors vakar vakare dariausi testą ir šįryt gavau neigiamą atsakymą, nepaisant viso to, aš esu apmąstęs, kad galbūt trečiadienį per posėdį buvau per atstumą, kai yra klausimas, ar buvo kontaktas, ar ne, ir apmąstęs situaciją esu savanoriškoj izoliacijoj“, – BNS sakė L. Kasčiūnas.

Jis pasakojo pėsčiomis iš Lazdynų atėjęs į darbą, į Seimą įėjęs per šoninį įėjimą, ir suderinus su kanceliarija buvo sudarytos sąlygos balsuoti atskirai.