default image
Эрдоган обвинил Европу в “исламофобии”

Подробнее...
default image
Оппозиционные консерваторы победили на выборах в сейм и создают коалицию с либералами

Подробнее...
default image
В Испании ввели режим ЧП из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Ужесточаются квоты улова в море для литовских рыбаков

Подробнее...
default image
Активность избирателей во II туре парламентских выборов Литвы составила 39,7%

Подробнее...
default image
В Литве 603 новых случая коронавируса, скончались пять человек

Подробнее...
default image
“Повелитель драконов” – путешествие в волшебную страну

Подробнее...
default image
Безработные вышли из «тени»

Подробнее...
default image
Клиника «Томография»: сезонная профилактика

Подробнее...
default image
Литва финансово способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Подробнее...
default image
Запрещен лов лосося и кумжи

Подробнее...
default image
Навстречу новой жизни

Подробнее...
default image
Безопасность данных

Подробнее...
default image
Устоять и продолжить развитие

Подробнее...
default image
Старшее поколение - на рынке труда

Подробнее...
default image
В ожидании достойной пенсии

Подробнее...
default image
Бюджет 2021: как возможности, так и риски

Подробнее...
default image
Статистика коронавируса бьет рекорды

Подробнее...
default image
Обновят систему оплаты за проезд

Подробнее...
default image
Какова цена тепла

Подробнее...
default image
Индекс взяточничества

Подробнее...
default image
Переходим на зимнее время

Подробнее...
default image
Брусничка

Подробнее...
default image
Отцы VII Вселенского Собора. Иверская икона Божией Матери

Подробнее...
default image
Великобритания сокращает расходы

Подробнее...
default image
А. Вярига: в список самой высокой заболеваемости войдет большинство крупных самоуправлений

Подробнее...
default image
В России сократят рабочую неделю?

Подробнее...
default image
Президент Сербии объявил войну мафии

Подробнее...
default image
Документальный фильм "Франциск" не меняет учение Церкви – епископы Литвы

Подробнее...
default image
Вся Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве завершается подключение части GIPL к системе

Подробнее...
default image
На Игналинской АЭС готовятся к частичному демонтажу оборудования второго реактора

Подробнее...
default image
Во Франции приняли комплекс срочных мер против терактов

Подробнее...
default image
Министерство рассматривает возможность национальной авиакомпании Литвы

Подробнее...
default image
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии

Подробнее...
default image
Acme Grupe идет в бизнес солнечной энергетики

Подробнее...
default image
Беларусь изменила правила въезда

Подробнее...
default image
Э. Густас: новые правила природоохраны ЕС могут стать бременем для литовских фермеров

Подробнее...
default image
Лишь 47% женщин трудоспособного возраста работают - ООН

Подробнее...
default image
Названы лучшие пенсионные системы мира

Подробнее...
TOP,Выборы,Новости

Оппозиционные консерваторы победили на выборах в сейм и создают коалицию с либералами

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Оппозционные консерваторы одержали победу на выборах в сейм Литвы и начали переговоры о создании  правящей правоцентристской коалиции с Либеральным движением (ЛД) и Партией свободы (ПС). 

По предварительным данным, партия консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) обеспечили себе 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции получат хрупкое большинство в сейме. 

Председатели трех партий после встречи в сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните. 

Кандидат в премьеры сказала, что первоочередными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления коронавирусным кризисом, чтобы можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов при принятии решений. 

«Сначала, наверное, нужно менять сам способ управления, по нашему мнению, и мы не раз это говорили, что прежде всего должно быть ясно, кто с кем разговаривает, о чем и как принимаются решения», — сказала журналистам И. Шимоните. 

По мнению политологов, результаты голосования отражают желание перемен, однако поражение «аграриев», которые показали неплохие результаты в сельской местности, не было сокрушительным. 

«Избиратели ищут определенные новшества и альтернативы, и теперь мы видим, что они эту альтернативу нашли», — сказала BNS политолог Рима Урбонайте. 

Либеральное движение и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что у правых партий будет в сейме 74 голоса из 141. 

Согласно предварительным данным, у правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» будет в парламенте фракция из 32 парламентариев. Глава партии Рамунас Карбаускис в ночь выборов признал поражение и поздравил консерваторов. 

У социал-демократов будет 13 представителей в сейме, у Партии труда — 10. У Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и Литовской социал-демократической трудовой партии будет по три мандата. 

В понедельник лидеры партий примут участие в организуемых агентством новостей BNS пресс-конференциях в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса, после чего их примет президент Гитанас Науседа.

Согласно Конституции, премьер-министра с одобрения сейма назначает президент. Президент также поручает ему сформировать правительство и утверждает его состав. 

Эти выбора в сейм проходили в условиях коронавирусной пандемии. Несмотря на то, что эпидемиологические показатели Литвы еще пока лучше европейских, в день голосования стало известно о рекордно большом приросте заболеваний ковидом — за минувшие сутки было выявлено 603 новых случая и пять смертей. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.