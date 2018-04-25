Оппозиционные консерваторы победили на выборах в сейм и создают коалицию с либералами

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Оппозционные консерваторы одержали победу на выборах в сейм Литвы и начали переговоры о создании правящей правоцентристской коалиции с Либеральным движением (ЛД) и Партией свободы (ПС).

По предварительным данным, партия консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) обеспечили себе 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции получат хрупкое большинство в сейме.

Председатели трех партий после встречи в сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните.

Кандидат в премьеры сказала, что первоочередными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления коронавирусным кризисом, чтобы можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов при принятии решений.

«Сначала, наверное, нужно менять сам способ управления, по нашему мнению, и мы не раз это говорили, что прежде всего должно быть ясно, кто с кем разговаривает, о чем и как принимаются решения», — сказала журналистам И. Шимоните.

По мнению политологов, результаты голосования отражают желание перемен, однако поражение «аграриев», которые показали неплохие результаты в сельской местности, не было сокрушительным.

«Избиратели ищут определенные новшества и альтернативы, и теперь мы видим, что они эту альтернативу нашли», — сказала BNS политолог Рима Урбонайте.

Либеральное движение и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что у правых партий будет в сейме 74 голоса из 141.

Согласно предварительным данным, у правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» будет в парламенте фракция из 32 парламентариев. Глава партии Рамунас Карбаускис в ночь выборов признал поражение и поздравил консерваторов.

У социал-демократов будет 13 представителей в сейме, у Партии труда — 10. У Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и Литовской социал-демократической трудовой партии будет по три мандата.

В понедельник лидеры партий примут участие в организуемых агентством новостей BNS пресс-конференциях в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса, после чего их примет президент Гитанас Науседа.

Согласно Конституции, премьер-министра с одобрения сейма назначает президент. Президент также поручает ему сформировать правительство и утверждает его состав.

Эти выбора в сейм проходили в условиях коронавирусной пандемии. Несмотря на то, что эпидемиологические показатели Литвы еще пока лучше европейских, в день голосования стало известно о рекордно большом приросте заболеваний ковидом — за минувшие сутки было выявлено 603 новых случая и пять смертей.