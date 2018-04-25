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В Испании ввели режим ЧП из-за коронавируса

Фото azertag.az

В Испании правительство во второй раз в течение года ввело режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает RTVE.

Также было принято решение ввести обязательный комендантский час для всей страны с 23 часов до 6 утра.

Введение ЧП в стране позволит властям ввести необходимые карантинные ограничения для предупреждения распространения коронавируса.

Чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем оно должно продлится. Отмечается, что в правительстве планируют удерживать ЧП до апреля 2021 года.

Напомним, в Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.

Также сообщалось, что в Испании зафиксировали рекордные 20 986 случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев болезни достигло 1 026 281.

korrespondent.net

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