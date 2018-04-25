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Оппозиционные консерваторы утвердили список кандидатов в сейм Литвы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Крупнейшая оппозиционная партия Литвы Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД, консерваторы) в субботу утвердили список кандидатов в сейм после окончательной коррекции лидеров списка Ингриды Шимоните и Габриэлюса Ландсбергиса. 

После некоторых коррекций в двадцатку лидеров вошли бывший временный  ректор Каунасского технологического университета Юргита Шюгждинене, бывшая европарламентарий Лайма Андрикене, член сейма Айсте Гедвилене. 

«Я бы очень хотела, чтобы наш список и наша фракция в будущем были бы как можно более похожими на наше общество. И если в нашем обществе половина мужчин и половина женщин, я бы хотела добиться, чтобы и в первой двадцатке было бы столько же женщин, сколько можно по правилам», – пояснила И. Шимоните решение.

Она также подчеркнула, что все одномандатники партии подняты в списке на позиции с 73 до 115-ой.

В окончательную 20-ку после И. Шимоните и Г. Ландсбергиса вошли члены сейма Лауринас Касчюнас (3), Радвиле Моркунайте-Микуленене (4), Паулюс Саугдаргас (5), Арвидас Анушаускас (6), Агне Билотайте (7), Аудронюс Ажубалис (8), Й.Шюгждиненен (9), Юргис Разма (10), Моника Навицкене (11), Жигимантас Павилёнис (12), Витаутас Юозапайтис (13), Дайнюс Крейвис  (14), Лайма Андрикене (15), Милокас Маяускас (16), Антанас Матулас (17), Гитаре Скайсте (18), Казис Старкявичюс (19) и А. Гедвилене (20).

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.

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