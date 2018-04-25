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Оппозиционные социал-демократы продолжают догонять «аграриев»

Nuotrauka lsdp.lt

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) укрепила свои позиции в рейтинге общественных симпатий, сократив разрыв с находящимися на второй позиции правящими «аграриями», свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

В феврале за социал-демократов намеревались голосовать 9,7% респондентов, а в январе 8,9%.

«Социал-демократическая партия является третьей (…): 16,1% голосующих и 9,7% всех опрошенных. 16,1% намеревающихся голосовать это их лучший результат после того, как партия раскололась (часть политиков ушли из партии, создав Социал-демократическую трудовую партию (СДТП) – BNS)»,  – сказал BNS глава компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.

В данный момент оппозиционная ЛСДП является крупнейшей партией страны, у нее более 17 тыс. членов. В парламенте работают девять ее представителей.  В 2017 году из нее вышли ряд членов, создавшие впоследствии СДТП.

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В феврале рейтинг по-прежнему возглавляли консерваторы: за Союз отечества — Литовских христианских демократов готовы были голосовать 17,7% опрошенных (в январе – 16,5%).

Рейтинг Литовского союза «крестьян и зеленых» («аграриев») за месяц не изменился – 11,6% опрошенных утверждали, что голосовали бы за эту партию. В январе за нее были готовы голосовать 11,3% участников опроса. 

Далее в рейтинге следуют Партия труда с 5,9% сторонников (в январе – 6,0%), «Порядок и справедливость» – 5,7% (4,3% в январе), Либеральное движение – 3,1% (3,2%). 

Рейтинг Социал-демократической трудовой партии в новейшем опросе составляет 2,3%, в январе он достигал  2,4%. 

В феврале 24,1% респондентов не знали, за какую партию голосовать, в январе таких было 25,3%, а 12,5% голосовать не намерены.

Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 7-13 февраля, опрошено  1020 человек.

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