Оппозиционные социал-демократы продолжают догонять «аграриев»

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Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) укрепила свои позиции в рейтинге общественных симпатий, сократив разрыв с находящимися на второй позиции правящими «аграриями», свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

В феврале за социал-демократов намеревались голосовать 9,7% респондентов, а в январе 8,9%.

«Социал-демократическая партия является третьей (…): 16,1% голосующих и 9,7% всех опрошенных. 16,1% намеревающихся голосовать это их лучший результат после того, как партия раскололась (часть политиков ушли из партии, создав Социал-демократическую трудовую партию (СДТП) – BNS)», – сказал BNS глава компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.

В данный момент оппозиционная ЛСДП является крупнейшей партией страны, у нее более 17 тыс. членов. В парламенте работают девять ее представителей. В 2017 году из нее вышли ряд членов, создавшие впоследствии СДТП.