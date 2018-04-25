Подозрение на автомобильный теракт в Германии: множество пострадавших

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Не менее менее пятнадцати человек, в числе которых маленькие дети, получили ранений различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в городе Фолкмарсен в окрестностях Касселя, федеральная земля Гессен.

Виновник наезда, находившийся за рулем серебристого мерседеса арестован, сообщает в понедельник, 24 февраля, немецкий новостной сайт HNA со ссылкой на полицию.

Очевидцы утверждают, что водитель целенаправленно пытался наехать на детей и на большой скорости углубился в толпу не менее, чем на 30 метров.

Полиция, которая проводит следствие, пока не утверждает, что наезд был преднамеренным – стражи порядка не исключают версию несчастного случая.