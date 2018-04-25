Евросоюз выделил 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз объявил о выделении 232 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в понедельник, 24 февраля.

«Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль», – объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что 114 млн евро будет направлено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 млн евро – в Африку для предотвращения распространения вируса. Кроме того, 100 млн евро выделяется на производство вакцины и исследовательские проекты. Еще 3 млн евро будет направлено на работу механизма гражданской защиты ЕС для возвращения граждан сообщества из Уханя, который стал центром эпидемии.

Ранее власти Евросоюза выделили экстренное финансирование в 10 млн евро для исследования коронавируса и методов противодействия его распространению.