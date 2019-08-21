TOP,Новости,Политика

Оппозиция обратится в КС по поводу сценария обновления правительства

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Литовские оппозиционные политики во вторник сообщили, что намерены обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу правового сценария обновления состава правительства.

Правящие объясняют, что одна статья Устава сейма позволяет вернуть полномочия кабмину одним голосованием, если программа правительства остается неизменной.

Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе.

Представитель консерваторов, у которых в парламенте самая многочисленная фракция – Юргис Разма сказал BNS в сейме, что поскольку полномочия правительству во вторник были предоставлены повторно посредством принятия протокольного постановления, то «мы незамедлительно организуем сбор подписей и обратимся в КС, чтобы получить ответ, не следовало ли утвердить программу правительства нормальным постановлением сейма, как вполне четко прописано в самой Конституции».  

Бывший судья КС Витаутас Синкявичюс в понедельник сказал новостному порталу delfi.lt, что «повторно получить полномочия можно только таким же путем, как они были получены первый раз», то есть сейм должен был утвердить программу правительства.

Премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что сейм будет соблюдать действующее законодательство.

«Пока КС не высказался по этому вопросу иначе, все принятые в Литовской Республике законы, а Устав сейма обладает силой закона – они действуют», – сказал премьер.

«Если кто-то не различает две вещи: формирование нового правительства и повторное предоставление полномочий, – то это их проблемы», – сказал он журналистам.

Утверждение программы правительства в сейме заняло бы больше времени, чем предоставление полномочий одним голосованием.

Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством С. Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.

BNS

Последние новости

default image
Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса - Р. Даргис

Подробнее...
default image
Премьер-министр Италии уходит в отставку

Подробнее...
default image
Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Подробнее...
default image
Правительство Литвы одобрило решение повысить размер базовой зарплаты госслужащих

Подробнее...
default image
Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро

Подробнее...
default image
Норвегия разрешит двойное гражданство с 2020 года

Подробнее...
default image
Украина нашла нового поставщика газа

Подробнее...
default image
Вильнюс может служить образцом для других европейских городов

Подробнее...
default image
Протестующих в Гонконге вдохновляет "Балтийский путь"

Подробнее...
default image
Испания согласилась принять судно с мигрантами

Подробнее...
default image
Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

Подробнее...
default image
Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Подробнее...
default image
К. Мажейка: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро

Подробнее...
default image
ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

Подробнее...
default image
В Латвии ожидается значительное увеличение штрафов за нарушение запретов на курение

Подробнее...
default image
Г. Науседа в Эстонии предложил восстановить встречи президентов Балтийских стран

Подробнее...
default image
В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг

Подробнее...
default image
На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона

Подробнее...
default image
Оппозиция обратится в КС по поводу сценария обновления правительства

Подробнее...
avatar
600