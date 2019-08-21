Оппозиция обратится в КС по поводу сценария обновления правительства

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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Литовские оппозиционные политики во вторник сообщили, что намерены обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу правового сценария обновления состава правительства.

Правящие объясняют, что одна статья Устава сейма позволяет вернуть полномочия кабмину одним голосованием, если программа правительства остается неизменной.

Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе.

Представитель консерваторов, у которых в парламенте самая многочисленная фракция – Юргис Разма сказал BNS в сейме, что поскольку полномочия правительству во вторник были предоставлены повторно посредством принятия протокольного постановления, то «мы незамедлительно организуем сбор подписей и обратимся в КС, чтобы получить ответ, не следовало ли утвердить программу правительства нормальным постановлением сейма, как вполне четко прописано в самой Конституции».

Бывший судья КС Витаутас Синкявичюс в понедельник сказал новостному порталу delfi.lt, что «повторно получить полномочия можно только таким же путем, как они были получены первый раз», то есть сейм должен был утвердить программу правительства.

Премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что сейм будет соблюдать действующее законодательство.

«Пока КС не высказался по этому вопросу иначе, все принятые в Литовской Республике законы, а Устав сейма обладает силой закона – они действуют», – сказал премьер.

«Если кто-то не различает две вещи: формирование нового правительства и повторное предоставление полномочий, – то это их проблемы», – сказал он журналистам.

Утверждение программы правительства в сейме заняло бы больше времени, чем предоставление полномочий одним голосованием.

Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством С. Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.

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